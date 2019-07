Starke Regenfälle haben den Einsturz einer Mauer verursacht.

Starke Regenfälle haben im Westen Indiens mindestens 27 Menschen das Leben gekostet. Alleine in der Finanzmetropole Mumbai gab es 21 Tote, weil die Wassermassen Wände zum Einsturz brachten, wie die Behörden mitteilten.



In dem 200 Kilometer entfernten Pune kamen sechs Menschen ums Leben, als eine Mauer unter Dauerregen auf ihre Hütten stürzte, wie die Zeitung "The Indian Express" berichtete. Mindestens 15 weitere Menschen konnten dem Bericht zufolge noch nicht aus den Trümmern geborgen werden.