Die Äußerungen des Brexit-Ministers wurden als Zugeständnis an die Kritiker von Premierministerin Theresa May gewertet. Zahlreiche Abgeordnete, auch aus Mays Konservativer Partei, kritisieren das Vorgehen der Regierung. Sie fürchten, die Regierung wolle sich mit dem Brexit-Gesetz außerordentliche Vollmachten sichern - etwa um einschneidende Änderungen zur Umwandlung von EU-Rechtsvorschriften in britisches Recht durchzubringen. May verfügt im Parlament nur über eine knappe Mehrheit und kann sich allzu viele Abweichler nicht leisten.