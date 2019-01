"Die Bedeutung des Weltwirtschaftsgipfels wird nicht an den Auftritten bekannter Politiker, sondern an den Inhalten und Beschlüssen der vielen Gespräche vor Ort gemessen. BCG-Chef Hans-Paul Bürkner

Und wenn tatsächlich kein A-Promi herausragt? Kein Problem, meint BCG-Verwaltungsratschef Bürkner - im Gegenteil. "Die Bedeutung des Weltwirtschaftsgipfels wird nicht an den Auftritten bekannter Politiker, sondern an den Inhalten und Beschlüssen der vielen Gespräche vor Ort gemessen", sagt er mit der Erfahrung aus 15 Forumsteilnahmen. "Es gibt kaum eine Bühne auf der Welt, an der die Dichte relevanter Gesprächspartner so hoch ist wie in Davos.



"Im Fokus steht diesmal besonders die Herausforderung durch extreme Wetterbedingungen. "Umweltkrisen - besonders das Scheitern bei der Bekämpfung des Klimawandels - gehören zu den wahrscheinlichsten und größten Risiken, die die Welt in der kommenden Dekade gegenübersteht", schreibt Schwab den Teilnehmern ins Stammbuch. So ähnlich haben das viele Diskutanten bereits im Vorjahr vorgetragen. Doch die Inhalte der zahlreichen Podiumsdiskussionen und Pressekonferenzen waren 2018 angesichts der Wucht des Trumpschen Besuchs, der inhaltlich doch so nichtssagend verlief, ziemlich in den Schatten geraten. Das, so die Hoffnung, kann sich nun ändern. "Wir werden sehen, wie die beste aller Zeiten zu schaffen ist", kündigt Schwab an.