Kurve des Dax.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Europas Währungshüter stemmen sich gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise. Die Europäische Zentralbank (EZB) steckt bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich in Anleihenkäufe. Zudem sollen besonders günstige Kredite Banken dazu bewegen, mehr Kredite zu vergeben.



Am deutschen Aktienmarkt hat das EZB-Paket die Anleger nicht beruhigt. Im Gegenteil: Der DAX weitete sein Minus auf über 1.000 Punkte aus. Am Nachmittag gab der deutsche Leitindex um 10,74 Prozent auf 9.317,52 Zähler nach.