So könnte die Luft an Börse im kommenden Jahr etwas dünner werden. Doch es gibt aktuell für Anleger fast keine Alternative zu Aktien. "Ein bisschen sollte man doch dabei sein. Im Zinsbereich ist fast gar nichts zu holen. Der Immobilienmarkt ist schon sehr stark gelaufen. Also blieben letztendlich die Aktien. Natürlich steigt hier das Risiko. Aber wo viel Risiko ist, gibt es auch ein großes Maß an Chance", sagt Oliver Roth.