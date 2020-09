Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Das Coronavirus verunsichert die Anleger an den globalen Aktienmärkten weiter. Besonders deutliche Verluste wurden an der Wall Street verzeichnet, aber auch in Asien überwogen die Minuszeichen.



An den europäischen Börsen büßten viele Indizes anfängliche Gewinne ein und schlossen tiefer. Hierzulande gab der Dax um 0,35 Prozent auf 10.438,68 Punkte nach. Wie am Vortag konnte er zwischenzeitliche Gewinne nicht behaupten. Das Börsenbarometer bewegt sich auf dem tiefsten Niveau seit Januar 2019.