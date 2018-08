Auslöser der Krise an der Grenze zwischen Ost und West, an der Trennlinie der Machtblöcke von NATO und Warschauer Pakt: In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 hatten die Sowjetarmee und verbündete Truppen aus Polen, Bulgarien und Ungarn mit Waffengewalt begonnen, ein kühnes politisches Experiment in der ehemaligen Tschechoslowakei (CSSR) zu beenden. Der Grund: Die dortige kommunistische Partei unter ihrem neuen Vorsitzenden Alexander Dubcek wollte die Gesellschaft von stalinistischen Fesseln befreien und einen demokratischen Sozialismus wagen – inklusive freier Wahlen, freier Medien und freierer Wirtschaft. Dass die KP der Tschechoslowakei auf ihr Machtmonopol verzichten wollte, löste in Moskau und auch in Ost-Berlin Angst vor einer "Konterrevolution" aus.