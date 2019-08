Richard Schröder: Es wird da viel erzählt, was nicht stimmt. Es gebe aus DDR-Zeiten ein besonders enges Verhältnis zwischen Ostdeutschen und Sowjetbürgern, wie sie damals genannt wurden: Das stimmt so nicht. Ein Individualtourismus in die Sowjetunion war gar nicht erlaubt. Es gab nur Gruppenreisen und in diesen Gruppen haben dann die SED-Mitglieder sogar noch ein Parteiaktiv (parteiliche Arbeitsgruppe, Anmerkung d. Redaktion) für die Dauer der Reise gebildet. Das war also ziemlich kontrolliert. Und selbst Verwandtenbesuche machten sehr große Schwierigkeiten.