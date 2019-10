Der Rechtsbegriff "Freizügigkeit" umfasst das Recht einer natürlichen oder juristischen Person zur freien Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes oder Geschäftssitzes, d. h. die Möglichkeit eines Wechsels des Wohn- bzw. Geschäftssitzes sowie teilweise auch des Umzugs in andere Staaten mit deren Visum und Aufenthaltsberechtigung. Die Reisefreiheit gilt als Teil des Rechtes auf Freizügigkeit.



Freizügigkeit und Reisefreiheit waren in der DDR stark beschränkt, Missachtung war strafbar. Spontane Auslandsreisen waren nur in das DDR-Nachbarland Tschechoslowakei möglich, in alle anderen Ostblockländer musste eine sogenannte Reiseanlage für den visafreien Reiseverkehr bei der Volkspolizei beantragt werden.