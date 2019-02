Schweizer Bank Julius Bär muss DDR-Vermögen ersetzen. Archivbild

Quelle: Steffen Schmidt/KEYSTONE FILE/dpa

In einem Rechtsstreit um DDR-Vermögen hat das Schweizer Bundesgericht zugunsten Deutschlands entschieden. Die deutsche Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) hatte die Schweizer Bank Julius Bär auf Rückzahlung von mehr als 100 Millionen Franken plus Zinsen verklagt.



Das Bundesgericht in Lausanne entschied, Verantwortliche der Bank hätten "elementare Sorgfaltspflichten verletzt". Deshalb müssten alle Beträge ersetzt werden, die seit dem 11. Juni 1990 abgeflossen sind.