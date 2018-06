Laut einer Studie der Initiative D21 sank die Nutzung der EGovernment-Dienste in Deutschland in den letzten fünf Jahren von 45 auf 41 Prozent. Die Bundesregierung versucht sich mittlerweile an einem neuen Projekt: Sie will bis zu einer eine halben Milliarde Euro in digitale Bürgerportale investieren, in denen Bürger ihre Behördenkontakte zentral verwalten können. Zumindest für den Online-Ausweis könnte dies zu einer Renaissance führen. Doch ein erster Probelauf im August musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden.