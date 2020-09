Chefunterhändler Michel Barnier. Archiv

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Die 27 bleibenden EU-Staaten beraten heute in Luxemburg die Chancen für eine Brexit-Einigung mit Großbritannien. Chefunterhändler Michel Barnier will den EU-Ministern berichten, ob man bei den Verhandlungen seit Samstag einer Lösung näher gekommen ist.



Es geht um die Frage, ob beim EU-Gipfel ab Donnerstag eine Vereinbarung über einen geregelten Brexit am 31. Oktober gelingen könnte. Andernfalls dürfte wieder über eine Fristverlängerung geredet werden.