Blick auf den Unfallort im Death Valley Nationalpark.

Quelle: Aaron Cassell/Panamint Springs Resort/AP/dpa

Ein Militärjet der US-Marine ist in einem Wüstengebiet in Kalifornien abgestürzt. Bei dem Unfall seien mindestens sieben Menschen am Boden leicht verletzt worden, teilte Patrick Taylor vom Nationalpark Death Valley dem US-Sender NBC mit. Über den Zustand des Piloten ist bisher nichts bekannt.



Der Unfall ereignete sich laut Marine in der Nähe der Naval Air Weapons Station China Lake. Viele Touristen würden diese Stelle aufsuchen, um Flugmanöver von Militärjets zu beobachten, sagte Taylor.