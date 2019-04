DEB-Frauen stehen im WM-Viertelfinale

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die deutschen Eishockey-Frauen können für das WM-Viertelfinale planen. Das Team des neuen Bundestrainers Christian Künast unterlag dem zuvor punktlosen Team aus Frankreich in Espoo zwar mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung und kassierte nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage. Doch mit nun sechs Zählern ist Deutschland weiterhin Zweiter der Gruppe B hinter Tschechien.



Künasts Mannschaft ist damit vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstag (17 Uhr) gegen den Spitzenreiter nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen, die zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigen.