Yannic Seidenberg aus Deutschland spielt den Puck vorm Tor der olympischen Athleten aus Russland (OAR) Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat Sensations-Gold knapp verpasst. Das deutsche Team unterlag im Finale den Olympischen Athleten aus Russland mit 3:4 nach Verlängerung. Damit gab es Silber für die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm.



Schon der Endspieleinzug war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys. Kirill Kaprisow erzielte in der zehnten Minute der Overtime in Überzahl den entscheidenden Treffer.