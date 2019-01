Angelique Kerber im Spiel gegen Danielle Collins

Quelle: reuters

Angelique Kerber ist im Achtelfinale der Australian Open in nur 56 Minuten völlig chancenlos ausgeschieden. Die Weltranglistenzweite aus Kiel unterlag der 25 Jahre alten US-Amerikanerin Danielle Collins in zwei schnellen Sätzen mit 0:6, 2:6.



"Es gibt kaum etwas zu sagen. Es war überhaupt nicht mein Tag. Sie hat alles getroffen, und ich habe nur reagiert", sagte Kerber. Die 31-Jährige hatte ihre ersten drei Runden in Melbourne im Schnelldurchgang gewonnen, beim Tempo, das Collins vorlegte, konnte sie jedoch nur staunen. Nach elf Minuten lag Kerber 0:4 zurück, nach 20 Minuten war der erste Satz bereits verloren.