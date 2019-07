Sebastian Vettel muss seiner völlig verkorksten Saison ein dramatisches Kapitel hinzufügen. Der Ferrari-Pilot ist im Qualifying am Hockenheimring im ersten Durchgang ausgeschieden. Wegen Problemen mit der Luftzufuhr zum Turbolader konnte Vettel keine schnelle Runde drehen. Damit muss er am Sonntag vom Ende des Feldes ins Rennen starten.



Charles Leclerc hat das Ferrari-Debakel komplett gemacht. Der Monegasse musste ohne gezeitete Runde seinen Wagen in der dritten K.o.-Runde in der Garage stehen lassen, wurde aber immerhin noch Zehnter. Schnellster im Qualifying war Lewis Hamilton (Mercedes).