Dzsenifer Marozsan (Mitte) im Zweikampf mit Alexandra Popp Quelle: ap

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den Gewinn des 2.Triples nach 2013 verpasst. Wolfsburg unterlag im Champions-League-Finale in Kiew dem Titelverteidiger Olympique Lyon 1:4 (0:0) n.V. und muss weiter auf den 3. Triumph in der Königsklasse nach 2014 warten.



Nach dem Führungstreffer durch Pernille Harder (93.) sah Alexandra Popp die Gelb-Rote Karte (96.). In der Folge trafen Amandine Henry (98.), Eugenie Le Sommer (99.), Ada Hegerberg (103.) und Camille Abily (116.) für Lyon zum am Ende verdienten Sieg. Lyon ist mit insgesamt 5 Triumphen nun alleiniger Rekordhalter.