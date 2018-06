Premierministerin von Großbritannien, Theresa May. Archivbild Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May ist den befürchteten Niederlagen im Streit um den Brexit-Kurs im Parlament entgangen. Eine Debatte über Änderungen am EU-Austrittsgesetz endete ohne Schlappe.



Bei Abstimmungen lehnten die Abgeordneten sowohl Zusätze ab, die eine Mitgliedschaft Großbritanniens in der Zollunion mit der EU vorsahen, als auch Pläne, das Land im europäischen Binnenmarkt zu halten. Ob May jedoch auf eine Mehrheit für ihren Brexit-Kurs setzen kann, bleibt fraglich.