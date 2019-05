ZDFcheck19:

Laut einer Studie der City University of London ist die Aussage von Nico Cué nicht ganz korrekt oder zumindest großzügig gerundet. Im Jahr 2015 betrug der Schaden durch Steuerhinterziehung in der EU 823,4 Milliarden Euro. Die Untersuchung wurde von der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im EU-Parlament in Auftrag gegeben. Sie wertet Daten aus den Jahren 2015 und 2016 aus.