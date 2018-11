Friedrich Merz hatte bei der CDU-Regionalkonferenz in Thüringen am Dienstagabend gleich zu Beginn das Thema gesetzt. "Ja, wir sind eine offene tolerante Gesellschaft, aber das ist keine Einbahnstraße. Diejenigen die zu uns kommen müssen sich in Deutschland ohne Wenn und Aber an die Regeln halten, die wir uns in der Gesellschaft gegeben haben." Über das Asylrecht müsse neu geredet werden, so Merz.