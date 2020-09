Klausur des CDU-Vorstands in Hamburg.

Quelle: Christian Charisius/dpa

Begleitet von Debatten über die Kanzlerkandidatur und eine Kabinettsumbildung setzt der CDU-Bundesvorstand heute seine Klausur in Hamburg fort. Am zweiten Tag soll die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm vorangetrieben werden.



Laut einem Thesenpapier, das den Mitgliedern des Vorstands vorliegt, soll das Programm die Haltung der CDU am Beginn der 20er Jahre neu definieren. Die Autoren verweisen dabei auch auf die Schwierigkeiten in einigen Landtagen, demokratische Regierungsmehrheiten zu finden.