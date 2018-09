Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt zum Bürgerdialog nach Chemnitz. Auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) ist da, sie sagt: "Was nicht geht, ist, dass man seine Meinung durch Hetzjagden gegen Einzelne, die anders aussehen, ausdrückt."



Mittlerweile verwenden viele Medien den Begriff "Hetzjagd", nicht nur in Zitaten. Auch das ZDF: So trägt die "maybrit illner"-Sendung an diesem Abend den Titel "Hetzjagd in Chemnitz - Bewährungsprobe für den Rechtsstaat".



Die Chemnitzer "Freie Presse" distanziert sich derweil von dem Begriff. Unter der Überschrift "Darum sprechen wir nicht von Hetzjagd" erklärt Chefredakteur Torsten Kleditzsch: "Wir, die Redaktion der 'Freien Presse', haben uns bewusst entschieden, für das Geschehen am Sonntag von Anfang an den Begriff Hetzjagd nicht zu verwenden, weil er aus unserer Sicht nicht zutrifft." Es habe aus der Demonstration heraus Angriffe auf Migranten, Linke und Polizisten gegeben, Menschen sei aus kurzer Distanz nachgestellt worden. "Insofern wäre der Begriff 'Jagdszene' noch gerechtfertigt. Eine 'Hetzjagd', in dem Sinne, dass Menschen andere Menschen über längere Zeit und Distanz vor sich hertreiben, haben wir aber nicht beobachtet. Wir kennen auch kein Video, das solch eine Szene dokumentiert." Zugleich will die "Freie Presse" nicht den Eindruck erwecken, es sei "alles halb so schlimm" gewesen - "das ist weder in unserem Sinne noch entspricht es der Wahrheit".