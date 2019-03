CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die CDU-Spitze hat sich bemüht, die Debatte über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt und einen damit verbundenen Koalitionsbruch zu entschärfen. Es gebe keine Äußerung von relevanten Politikern, die jetzt einen Wechsel an der Regierungsspitze forderten, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.



Am Donnerstag wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD zu einem Koalitionsausschuss zusammenkommen und abermals über aktuelle Streitthemen in der Regierung reden.