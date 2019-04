Diese Regelung gilt seit November 2012. Derzeit stehen nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation rund 9.400 Patienten auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Etwa 8.000 Patienten warten auf eine Niere. Dagegen haben 955 Menschen im vorigen Jahr ihre Organe für schwer kranke Menschen gespendet, mehr als in den Vorjahren. Etwa 2.000 Menschen sterben, bevor ihnen ein Organ vermittelt werden kann. Um vor allem die Zahl der Spender in den Kliniken zu erhöhen, ist Mitte Februar ein neues Gesetz in Kraft getreten. Danach soll es in Kliniken künftig feste Transplantationsbeauftragte geben, um potenzielle Spender oder deren Angehörige zu beraten. Außerdem sollen Kliniken für die Organentnahmen besser vergütet werden. Die Bereitschaft in Umfragen, prinzipiell zu spenden, ist viel höher: Sie liegt bei mehr als 80 Prozent, einen Spenderausweis haben aber nur etwa 39 Prozent der Bürger.