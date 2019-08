Karliczek wird auch künftig nicht jeden Flug vermeiden können.

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In der Klimadebatte hat sich Bundesforschungsministerin Anja Karliczek Forderungen nach weniger Inlandsflügen von Politikern angeschlossen. Jeder müsse sich überlegen, "wann er in Zukunft auch persönlich etwas für eine gute Zukunft tun kann. Ich schließe mich gern an", sagte die CDU-Politikerin.



Es werde sich aber auch in Zukunft nicht jeder Flug vermeiden lassen, weil viele Terminkalender, auch die von Politikern, eng gestrickt seien, schränkte die Ministerin ein.