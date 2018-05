Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Unmittelbar vor Bekanntgabe der voraussichtlichen Rentenentwicklung im kommenden Jahr stellt sich die IG Metall gegen eine Beitragssenkung. "Statt heute die Beiträge zu senken, sollte die Regierung an morgen denken und angemessene Rücklagen bilden", sagte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban der Deutschen Presse-Agentur.



An diesem Dienstag gibt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Würzburg die voraussichtliche Rentenerhöhung 2018 und die Entwicklung des Beitragssatzes bekannt.