"Wir brauchen einen breit geführten Sozialstaatsdialog, an dessen Ende Regelungen für eine menschenwürdige, armutsvermeidende Praxis zur Unterstützung der Schwachen in dieser reichen Gesellschaft stehen", sagte Bartsch nach einem zweitägigen Treffen der Linke-Fraktionsvorsitzenden am Samstag in Potsdam.