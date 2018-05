Martin Rücker nimmt die neue Regierung in die Pflicht Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die Verbraucherorganisation Foodwatch fordert ein Herauslösen der Zuständigkeiten für Verbraucherschutz aus dem Agrarministerium. "Die Interessenkonflikte in einem Ministerium, das gleichzeitig sowohl für die Lebensmittel und Landwirtschaft als auch für Verbraucherschutz zuständig ist, sind unüberwindbar", sagte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker.



Der gesundheitliche Verbraucherschutz müsse von Lobby-Zugriffen befreit werden. Er gehöre am besten in ein eigenständiges Ministerium.