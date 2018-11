Annalena Baerbock (Grüne)

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Außerdem ist vielen Gegnern der Eingriff in die Freiheitsrechte zu hoch. Die Widerspruchslösung sei ein "starker Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen", schreibt Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch die Kirchen sind dagegen. "Wir lehnen die Widerspruchslösung aus ethischen Gründen ab, denn sie entspricht nicht dem christlichen Menschenbild", sagt Martin Dutzmann, Bevollmächtigter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin. "Der Mensch würde instrumentalisiert." Zwar kann Organspende ein "Akt der Nächstenliebe" sein, sagt der Vertreter der katholischen Bischöfe in Berlin, Karl Jüsten, der Katholischen Nachrichtenagentur. Es dürfe aber keinen rechtliche Pflicht oder einen moralischen oder sozialen Zwang geben.