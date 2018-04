Pistorius: Innere Sicherheit wird nicht vernachlässigt. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

In der Debatte um die innere Sicherheit in Deutschland hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) Gesundheitsminister Jens Spahn widersprochen. "Bund und Länder tun gerade jetzt enorm viel für die innere Sicherheit, es gibt deutlich mehr Polizei, bessere Ausrüstung und viele neue Experten für Cybercrime oder Terrorismus", sagte er der "Bild"-Zeitung.



Spahn hatte beklagt, der Staat habe in den vergangenen Jahren nicht mehr ausreichend für Recht und Ordnung gesorgt.