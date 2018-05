Die tödliche Messerattacke auf eine Jugendliche in Kandel in Rheinland-Pfalz hat eine neue Debatte um verbindliche medizinische Alterstests für junge Flüchtlinge entfacht. Die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), forderte am Dienstag im ZDF morgenmagazin ein "bundeseinheitliches Verfahren" für die Altersfeststellung nach dem Modell einer zentralen "Vorclearingstelle".