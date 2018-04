Markus Söder im Bierzelt. Quelle: Matthias Balk/dpa

In seiner ersten Bierzelt-Rede als bayerischer Ministerpräsident hat Markus Söder die Haltung seiner Partei in der Ausländer- und Asylpolitik bekräftigt. In Sachsenkam forderte der CSU-Politiker eine härtere Linie bei Abschiebungen. Ausländer, die anerkannt würden, sollten alle Chancen bekommen.



Zugleich forderte Söder von allen, die hier leben, den Respekt vor hiesigen Werten: "Wer bei uns lebt, ist herzlich willkommen, aber er muss sich unseren Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen."