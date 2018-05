Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim Quelle: Stefan Puchner/dpa

Pro Asyl hat vor einer Instrumentalisierung der Vorfälle in der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gewarnt. Der Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation, Günter Burkhardt, sagte der "Heilbronner Stimme": "Ich habe den Eindruck, der Vorfall wird jetzt dafür genutzt, um der Idee von sogenannten Ankerzentren den Weg zu bereiten."



Burkhardt lehnt diese vom Bund geplanten Asyl- und Abschiebezentren ab. In Ellwangen hatten Flüchtlinge mit Gewalt versucht, eine Abschiebung zu verhindern.