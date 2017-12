CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn griff die SPD jedoch erneut scharf an. In Hamburg und noch mehr in Berlin sei der jeweilige Senat von SPD, Grünen und auch Linken "auf dem linken Auge blind", sagte er der Oldenburger "Nordwest-Zeitung". "Linksautonome Zentren wie die Rote Flora in Hamburg und die Rigaer Straße in Berlin sind Brutstätten für Gewaltexzesse, wie wir sie in der Hansestadt erlebt haben." Diese Häuser müssten geräumt und geschlossen werden.