Theresa May ist Premierministerin von Großbritannien.

Quelle: Liam Mcburney/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihr Engagement für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland bekräftigt. Nordirland müsse sich nicht auf Irland oder die EU verlassen, "um eine Rückkehr zu den Grenzen der Vergangenheit zu verhindern", sagte May in Belfast.



"Die britische Regierung wird das nicht zulassen. Ich werde das nicht zulassen", ergänzte sie. Änderungen an der Garantie für eine offene Grenze im Brexit-Vertrag, dem sogenannten Backstop, seien aber notwendig.