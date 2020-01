Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch die USA am Freitag und einer steigenden Kriegsgefahr am Golf ist in Deutschland eine Debatte über den Bundeswehreinsatz im Irak entbrannt. SPD und Grüne fordern, die Mission im Irak zu überdenken. Aus der Union kommt Widerspruch.