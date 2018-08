Deutschland führt seit langer Zeit mehr aus als ein. Archivbild Quelle: Stefan Puchner/dpa

Das Münchner Ifo-Institut hat Länder wie Deutschland in der Debatte um die Folgen starker Exportbilanzen verteidigt. Staaten mit hohen Leistungsbilanz-Überschüssen seien nicht für Arbeitslosigkeit in anderen Staaten verantwortlich, erklärten die Ökonomen.



Vor allem die USA kritisieren, dass dies auf Kosten der eigenen Wirtschaft gehe, weil so die eigene Produktion ersetzt werde und die Verschuldung steige. Der IWF und die EU-Kommission sehen hohe Überschüsse als Grund für Ungleichgewichte.