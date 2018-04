Messstation für Stickstoffoxide in Köln. Quelle: Oliver Berg/dpa

In der Debatte um mögliche Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Innenstädten stellt das Bundesverkehrsministerium jetzt die Standorte einzelner Messstationen in Frage. "Einige Standorte von Messstellen werden zurzeit kritisch hinterfragt, ob sie den europäischen Vorgaben entsprechen", sagte Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) der "Bild".



Rund 500 Messstationen saugen in Deutschland Luft an, untersuchen sie und leiten die Daten automatisch weiter an die Behörden der Bundesländer.