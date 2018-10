Helmut Dedy ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der Deutsche Städtetag hat die Regierung vor ihrem Spitzentreffen zu einem umfassenden Konzept gegen schmutzige Luft und weitere Diesel-Fahrverbote aufgefordert. "Es darf jetzt keine halbherzigen Lösungen mehr geben, die in Kürze wieder ergänzt werden müssen", sagte Städtetag-Chef Helmut Dedy.



Die Menschen an belasteten Straßen, die Städte und die Dieselfahrer bräuchten eine Perspektive. Man brauche ein Paket, das die Stickoxid-Belastung reduziere und die Autoindustrie in die Pflicht nehme.