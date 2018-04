Linken-Chefin Kipping fordert, allen Menschen in Not zu helfen. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In der Debatte um das Vorgehen der Essener Tafel hat die Linke-Vorsitzende Katja Kipping einen Kurswechsel in der Sozialpolitik verlangt. "Das, was in den Tafeln passiert, ist ein großes Alarmsignal." Es sei zugleich ein Handlungsauftrag an die Politik, sagte sie im ZDF morgenmagazin.



Die Essener Tafel war in die Kritik geraten, weil sie Bezugskarten für Lebensmittel nur noch an Hilfsbedürftige mit deutschem Pass ausgeben will. Begründet wird das mit einem Ausländeranteil von 75 Prozent.