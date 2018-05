Finanzpolitik: Merkel wünscht sich eine vernünftige Balance. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnt für eine mögliche Jamaika-Koalition eine Balance zwischen Entlastungen der Bürger und Strukturreformen zur wirtschaftlichen Stabilität an. "Gerade in guten Zeiten ist der Wunsch nach Verteilung ein sehr dominanter", sagte sie.



Im Wahlkampf seien bei den Bürgern viele Erwartungen geweckt worden. "Hier die richtige Balance zu finden, das ist unsere Aufgabe", so Merkel. Am Donnerstag wird als Basis für die Sondierungen eine neue Steuerschätzung erwartet.