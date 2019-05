Impfung an einer Schule (Archiv).

Quelle: Ole Spata/dpa

Eine Impfpflicht für Kinder nur gegen Masern geht dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) nicht weit genug. Sie müsse auch andere empfohlene Schutzimpfungen umfassen: Etwa gegen Keuchhusten oder Pneumokokken-Infektionen. Das sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach zum Auftakt eines bundesweiten Ärztekongresses in Weimar.



Dem BVKJ gehören als berufliche Interessenvertretung der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland eigenen Angaben zufolge 12.000 Ärzte an.