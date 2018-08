Ministerpräsident Kretschmer will nicht mit der Linken koalieren. Quelle: Matthias Merz/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lehnt eine Koalition mit der Linken ab. "Die Positionen sind unvereinbar", schrieb er auf Facebook. Damit reagierte der Vorsitzende der Landes-CDU auf einen Vorstoß seines Parteikollegen Daniel Günther.



Auch die Linke in Thüringen hat kein Interesse an einer Koalition mit der CDU. Die Linke streite dafür, die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen fortzusetzen, sagte Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow. Mehr sei dazu nicht zu sagen.