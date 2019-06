Ein Hinweisschild des Bremer Kaufhauses Lestra.

Quelle: dpa

Ein Bremer Kaufhaus hat das "Containern" erlaubt. Mit Schildern an den Mülltonnen wendet sich das Unternehmen an sogenannte Lebensmittelretter und gibt ihnen Tipps, worauf sie bei weggeworfenen Waren achten sollen.



Laut Cornelius Strangemann, Chef des Lestra Kaufhauses, soll die Aktion zeigen, dass niemand eine Strafe befürchten muss, wenn er in den Tonnen nach verwertbaren Waren sucht. Das "Containern" ist in Deutschland illegal und kann als Diebstahl oder Hausfriedensbruch bestraft werden.