Bernhard Vogel favorisiert Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild Quelle: Stefan Sämmer/dpa

Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel warnt die CDU vor einer Kursänderung nach dem Wechsel an der Spitze. Er sehe ein, dass wegen erheblicher Verluste Nachdenken angeordnet sei, "aber völlig neu aufstellen muss sich die CDU nicht - im Gegenteil", sagte Vogel in Mainz.



Außerdem hält es der CDU-Politiker für eine "Problematik", Kanzlerschaft und Parteivorsitz zu trennen. Angela Merkel will Kanzlerin bleiben, aber im Dezember nicht mehr als CDU-Chefin antreten.