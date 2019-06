Nestlé führt Nährwert-Ampel Nutri-Score ein. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

In die Diskussion um ein Nährwert-Logo auf Lebensmitteln kommt Bewegung. Während Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) noch an den Vorbereitungen für ein Kennzeichen arbeitet, spricht sich der Nahrungsmittelkonzern Nestle für den sogenannten Nutri Score aus: Der Branchenprimus lässt die Nährwert-Farbampel auf seine Produkte in Europa drucken, wie Nestle mitteilte.



Der Nutri Score fasst die gesamte Nährwertqualität der Lebensmittel in einer fünfstufigen Farbskala von A bis E zusammen.