"Ich habe große Befürchtungen, dass durch diesen Zwang, den der Staat hier ausübt, eine Abwehrhaltung bei der hohen Spendebereitschaft erfolgt." Wenn Menschen sich freiwillig für eine Organspende entscheiden wollen, dann müsse man ihnen das auf die einfachste Art ermöglichen, so Baerbock. Das gebe es ja auch in keinem anderen Bereich, dass der Staat einem etwas vorschreibe. "Gerade weil es so eine hoch ethische Frage ist, weil es um Leben und Tod geht, muss man aus meiner Sicht ganz sensibel damit umgehen." Der Vorschlag von Spahn schreibe den Menschen vor, spenden zu müssen oder aktiv zu widerrufen. "Manche Menschen sind nicht in der Lage, diesen Widerruf dann anzugehen."