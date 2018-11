Diese Regelung wird auch in Deutschland schon seit Jahrzehnten diskutiert - und immer wieder verworfen. Dabei wird der Verstorbene zum Organspender, wenn er einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat und diese Entscheidung etwa in einem speziellen Register festgehalten ist. Die Angehörigen haben in diesem Fall kein Widerspruchsrecht. Kritiker halten sie für verfassungswidrig und kontraproduktiv, weil sie das Misstrauen in die Transplantationsmedizin noch erhöhen könnte. Auch für die katholische Kirche ist sie bislang nicht akzeptabel: Nach ihrer Ansicht muss die Organspende eine bewusste und freiwillige Entscheidung bleiben.



Die Bundesärztekammer und immer mehr Politiker fordern angesichts des Tiefststandes an Organspenden die Einführung einer Widerspruchslösung. Hat der Verstorbene einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen, beispielsweise in einem Widerspruchsregister, können die Organe zur Transplantation entnommen werden. Dadurch wird der Kreis potenzieller Spender erweitert. Der Staat geht dabei von einer grundsätzlichen Bereitschaft zur Organspende aus. Diese gesetzliche Regelung gilt etwa in Belgien, Österreich oder Spanien. Allerdings wird in den meisten dieser Länder nicht gegen den Willen der Angehörigen gehandelt.