Jetzt ist die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Studentin nach einem Disco-Besuch in Freiburg in den Schlagzeilen. Acht Männer sitzen in Untersuchungshaft, sieben Syrer und ein Deutscher. Und in München sind fünf Verdächtige in U-Haft: Dort soll es um ein Sexualverbrechen an einer Jugendlichen gehen; die Behörden halten sich wegen der laufenden Ermittlungen äußerst bedeckt zu dem Fall und sagen auch nichts zur Nationalität der Verdächtigen. Medienberichten zufolge soll es sich um Ausländer handeln.